Ужасная правда: жена обвиненного в насилии Темляка отреагировала на обвинения

Жена актера и воина-волонтера Константина Темляка, которого бывшая девушка обвинили в домашнем насилии и развращении 15-летней, прокомментировала скандал.
Актриса Анастасия Нестеренко сообщила на своей странице в Instagram, что насилие в отношениях - это ужасно. "Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да", - поделилась актриса.
Нестеренко добавила, что в ее жизни исчезла опора. "Спасибо всем, кто рядом. Кто писал слова поддержки и не остался в стороне. Для меня это стало костылями, когда исчезла опора", - написала она.
Бывшая девушка актера и волонтера Молодого театра Константина Темляка, фотограф Анастасия Соловьева написала большой пост, где откровенно рассказала о насилии и абьюзе.
По словам Соловьевой, она молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у нее - одна тысяча подписчиков, и недостаточное количество доказательств насилия. "Потому что таскал в основном он меня за волосы, мог толкнуть и я падала, и синяков не оставалось", - рассказывает она.
Девушка также выставила жуткие правила, по которым она должна была жить.
