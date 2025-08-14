Ужасная правда: жена обвиненного в насилии Темляка отреагировала на обвинения

Жена Константина Темляка поделилась своими переживаниями относительно скандальной ситуации.

https://stars.glavred.info/uzhasnaya-pravda-zhena-obvinennogo-v-nasilii-temlyaka-otreagirovala-na-obvineniya-10689866.html Ссылка скопирована

Жена Темляка поделилась своими мыслями / Коллаж Главред, фото Instagram/ kostiatemliak

Кратко:

Как на скандал отреагировала жена Темляка

Что она сообщила публично

Жена актера и воина-волонтера Константина Темляка, которого бывшая девушка обвинили в домашнем насилии и развращении 15-летней, прокомментировала скандал.

Актриса Анастасия Нестеренко сообщила на своей странице в Instagram, что насилие в отношениях - это ужасно. "Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да", - поделилась актриса.

видео дня

Нестеренко добавила, что в ее жизни исчезла опора. "Спасибо всем, кто рядом. Кто писал слова поддержки и не остался в стороне. Для меня это стало костылями, когда исчезла опора", - написала она.

Анастасия Нестеренко сделала заявление / Скриншот Instagram

Константин Темляк скандал

Бывшая девушка актера и волонтера Молодого театра Константина Темляка, фотограф Анастасия Соловьева написала большой пост, где откровенно рассказала о насилии и абьюзе.

По словам Соловьевой, она молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у нее - одна тысяча подписчиков, и недостаточное количество доказательств насилия. "Потому что таскал в основном он меня за волосы, мог толкнуть и я падала, и синяков не оставалось", - рассказывает она.

Константин Темляк во время ссоры / Скрищот видео

Девушка также выставила жуткие правила, по которым она должна была жить.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилием.

Ранее также Анастасия Соловьева рассказала о диком абьюзе со стороны актера Константина Темляка.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред