Идеальный брак распался: младшая дочь Джо Байдена подала на развод

Эшли Байден - четвертый и самый младший ребенок 46-го президента США Джо Байдена (единственный в его браке со второй женой Джилл Байден). Она активистка в сфере социальной справедливости, работает социальным работником.
В 2010 году Эшли познакомилась с пластическим хирургом и отоларингологом Говардом Крейном - его сестре представил Бо Байден. В том же году Эшли и Говард начали встречаться, а два года спустя - поженились.
Их брак продлился 13 лет: как сообщает издание People, 11 августа 2025 года Эшли Байден подала Филадельфийский суд общей юрисдикции заявление о разводе с Говардом Крейном. Причины расставания не известны, представители супругов пока не комментируют ситуацию.
Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.
