Лось убил на трассе вице-мисс Россия-2017: подробности жуткой и странной аварии

Животное пробило лобовое стекло машины и сильно травмировало россиянку.

https://stars.glavred.info/los-ubil-na-trasse-vice-miss-rossiya-2017-podrobnosti-zhutkoy-i-strannoy-avarii-10689857.html Ссылка скопирована

Лось убил на трассе вице-мисс РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/bazabazon, instagram.com/kseniyaalexandrova

Кратко:

У потерпевшей была черепно-мозговая травма

12 августа Ксения Александрова скончалась

Александрова прославилась фразой, которая впоследствии стала мемом

В результате автоаварии на 31-м году жизни погибла российская модель, первая вице-мисс России-2017 Ксения Александрова, которая представляла свою страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2017". Страшная авария произошла в Тверской области еще в июле, однако об инциденте заговорили только сейчас. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации ресурса, перед автомобилем, на пассажирском сиденье которого находилась модель, неожиданно выскочил лось. Животное пробило лобовое стекло машины и сильно травмировало россиянку.

видео дня

Потерпевшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве. Несмотря на все попытки врачей стабилизировать состояние Александровой, через несколько недель после аварии она скончалась.

Отец девушки, Сергей Александров, рассказал росСМИ подробности ДТП с дочкой.

По словам отца, Ксения на момент аварии была в машине с мужем. Он был за рулем, а она на пассажирском месте. 5 июля Ксения вместе с мужем возвращалась из Ржева в Москву на автомобиле Porsche. На 191-м километре трассы М-9 "Балтия" на дорогу выбежал лось. Машина сбила животное, которое, пролетев по инерции, повредило крышу автомобиля и травмировало пассажирку. Муж вице-мисс России, находившийся за рулём, не пострадал.

"Она была на пассажирском сиденье, а муж за рулем. С ним всё хорошо. Лось, пролетая, покалечил Ксению, оторвал крышу машины и улетел назад", - сказал Сергей Александров.

Отец Ксении рассказал, что этот участок трассы считается опасным из-за выхода диких животных. По его словам, после ДТП с Ксенией на этом отрезке произошло ещё два аналогичных инцидента со смертельным исходом.

12 августа Ксения Александрова скончалась. Прощание с ней пройдёт 15 августа.

На гибель Александровой отреагировали на официальной странице конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Instagram. Они обнародовали архивное видео с моделью и выразили соболезнования ее близким.

"Организация "Мисс Вселенная" выражает самые глубокие и искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал "Мисс Вселенная Россия 2017" Ксению Александрову. Ее изящество, красота и дух оставили неизгладимый след в семье "Мисс Вселенная" и за ее пределами. Пусть память о ней продолжает вдохновлять на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось ее знать", – говорится в публикации.

Ксении Александровой было 30 лет. По образованию она финансист, окончила РЭУ им. Г. В. Плеханова, а в 2021 году получила второе высшее образование в Московском педагогическом университете по специальности "психология труда и психологическое консультирование". В разные годы совмещала модельную карьеру с работой психологом. В 2017 году представляла Москву на конкурсе "Мисс Россия" и получила титул 1-й вице-мисс, а позже участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная". В этом конкурсе ей не удалось попасть в топ-16 полуфиналисток.

Судя по странице в соцсети, Ксения практиковала как психолог и психодраматерапевт. 22 марта 2025 года она вышла замуж. Жених сделал ей предложение в Париже, подарив кольцо за четыре миллиона рублей. Свадьбу влюбленные отгуляли на роскошной вилле в итальянском стиле в Подмосковье, а медовый месяц пара провела на Мальдивах.

Александрова прославилась не только участием в конкурсе красоты, но и фразой, которая впоследствии стала мемом. На пресс-конференции российского диктатора Путина осенью 2017 года она сказала:

"Я считаю, что в России нет ситуаций с домогательствами по типу Харви Вайнштейна, благодаря Владимиру Владимировичу Путину и его политике".

Эти слова вызвали шквал комментариев в соцсетях, в том числе и гневных, что заставило девушку на некоторое время исчезнуть из публичного пространства.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.

Также недавно, к сожалению, умер знаменитый норвежский лыжник. Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред