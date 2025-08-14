"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

Дмитрий Ступка попал в очередной скандал.

Дмитрий Ступка - скандал

Украинский актер Дмитрий Ступка, который перебрался жить в США, высказал свое недовольство о работе ТЦК в Украине.

На своей странице в Facebook он сделал публикацию, в которой написал свое мнение.

"Меня обвиняют в поддержке российской пропаганды только потому, что я поднимаю тему безосновательных задержаний, избиений и унижений людей в так называемых бусах прямо посреди города", – написал Дмитрий.

Но в комментариях многие подписчики возмутились словами Ступки и напомнили о необходимости ставать на воинский учет и защищать Украину от террористической России.

Также Дмитрию ответил и украинский военнослужащий Сергей Позывайло.

"Ну сбежал – и ок. Зачем нам твои "мудрости"? Сбежал, очевидно, незаконно, не защищаешь свою страну, не живешь здесь. Но рассказывай, как нам жить и воевать", - отметил Сергей.

Дмитрий Ступка живет в США / фото: facebook.com, Дмитрий Ступка

На что Ступка ответил, что уехал в США до полномасштабной войны в Украине.

"Слушай, ты, чепушило! Мы перешли на "ты"? Не сбежал я! И подбирай слова... А то, что делает ТЦК, – это жесть", - написал актер.

Как Остап Ступка реагирует на отъезд сына

Отец Дмитрия – Остап Ступка – прокомментировал, почему его сын не возвращается в Украину и заявил, что все из-за проблем с документами, поэтому он не может выехать из США. Но актер все ж планирует приехать в родную страну.

О персоне: Дмитрий Ступка Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

