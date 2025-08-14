"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

Вы узнаете:
- Дмитрий Ступка возмутился работе ТЦК
- Что ему ответил украинский военнослужащий
Украинский актер Дмитрий Ступка, который перебрался жить в США, высказал свое недовольство о работе ТЦК в Украине.
На своей странице в Facebook он сделал публикацию, в которой написал свое мнение.
"Меня обвиняют в поддержке российской пропаганды только потому, что я поднимаю тему безосновательных задержаний, избиений и унижений людей в так называемых бусах прямо посреди города", – написал Дмитрий.
Но в комментариях многие подписчики возмутились словами Ступки и напомнили о необходимости ставать на воинский учет и защищать Украину от террористической России.
Также Дмитрию ответил и украинский военнослужащий Сергей Позывайло.
"Ну сбежал – и ок. Зачем нам твои "мудрости"? Сбежал, очевидно, незаконно, не защищаешь свою страну, не живешь здесь. Но рассказывай, как нам жить и воевать", - отметил Сергей.
На что Ступка ответил, что уехал в США до полномасштабной войны в Украине.
"Слушай, ты, чепушило! Мы перешли на "ты"? Не сбежал я! И подбирай слова... А то, что делает ТЦК, – это жесть", - написал актер.
Как Остап Ступка реагирует на отъезд сына
Отец Дмитрия – Остап Ступка – прокомментировал, почему его сын не возвращается в Украину и заявил, что все из-за проблем с документами, поэтому он не может выехать из США. Но актер все ж планирует приехать в родную страну.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.
Вас может заинтересовать:
- "Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой
- "Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына
- Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет
О персоне: Дмитрий Ступка
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред