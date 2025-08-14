"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

Читайте больше:
Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская встретила свой юбилей, который она называет "версия 5.0", будучи любимой и любящей женой, а также мамой двух дочерей. Кроме того она научилась принимать себя.
"Я думаю, 50 — это прекрасный возраст, чтобы полюбить себя такой, какая ты есть", - цитирует интервью артистки для Сніданку з 1+1 1plus1.
Правда, для достижения всего этого Могилевская прошла непростой путь: от "жесткой карьеристки до спокойной, приятной женщины". В какой-то момент Наталья поняла, что успех - это не все, к чему она стремилась. После этого она несколько раз уходила со сцены, жила в индийском ашраме и 10 лет (до встречи со своим теперешним избранником Валентином) была одинока.
"Я покидала сцену несколько раз. И все удивлялись, почему я делаю это на пике славы, возможностей, своей формы. Но я была в поисках. Потому что когда из-за этого карьерного роста я теряю себя и превращаюсь в жестокую карьеристку-стерву, которая ради успеха не спит, не ест и заставляет людей вокруг себя работать на последних каплях своей крови, я поняла, что что-то я понимаю не так. Моя же цель была не быть карьеристкой, не зарабатывать деньги. Моя цель была быть счастливым человеком. Десять лет я была одинока. Но я была очень счастлива эти десять лет. Я понимала, что я не очень классная жена для нормальной семьи. И я десять лет это изучала — как превратить себя из жестокой карьеристки в спокойную, приятную женщину дома, которая может заботиться", - рассказала о своих трансформациях Наталья Могилевская.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
