"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

Могилевская провела глубокий самоанализ, выводы которого могут удивить даже давних ее поклонников.

https://stars.glavred.info/ya-ne-ochen-klassnaya-zhena-natalya-mogilevskaya-rasskazala-o-zavershenii-karery-i-odinochestve-10689815.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская личная жизнь - на Сніданку з 1+1 певица решилась на откровенность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читайте больше:

Почему Наталья Могилевская была одна 10 лет

Когда звезда поняла, чего хочет от жизни

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская встретила свой юбилей, который она называет "версия 5.0", будучи любимой и любящей женой, а также мамой двух дочерей. Кроме того она научилась принимать себя.

"Я думаю, 50 — это прекрасный возраст, чтобы полюбить себя такой, какая ты есть", - цитирует интервью артистки для Сніданку з 1+1 1plus1.

Правда, для достижения всего этого Могилевская прошла непростой путь: от "жесткой карьеристки до спокойной, приятной женщины". В какой-то момент Наталья поняла, что успех - это не все, к чему она стремилась. После этого она несколько раз уходила со сцены, жила в индийском ашраме и 10 лет (до встречи со своим теперешним избранником Валентином) была одинока.

Наталья Могилевская личная жизнь - на Сніданку з 1+1 певица решилась на откровенность / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Я покидала сцену несколько раз. И все удивлялись, почему я делаю это на пике славы, возможностей, своей формы. Но я была в поисках. Потому что когда из-за этого карьерного роста я теряю себя и превращаюсь в жестокую карьеристку-стерву, которая ради успеха не спит, не ест и заставляет людей вокруг себя работать на последних каплях своей крови, я поняла, что что-то я понимаю не так. Моя же цель была не быть карьеристкой, не зарабатывать деньги. Моя цель была быть счастливым человеком. Десять лет я была одинока. Но я была очень счастлива эти десять лет. Я понимала, что я не очень классная жена для нормальной семьи. И я десять лет это изучала — как превратить себя из жестокой карьеристки в спокойную, приятную женщину дома, которая может заботиться", - рассказала о своих трансформациях Наталья Могилевская.

Смотрите интервью Натальи Могилевской для Сніданку з 1+1:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что у мужа Нади Дорофеевой снова проблемы. Миша Кацурин в июле открыл ресторан во Львове, в котором в первый же день тяжелое пищевое отравление получило более ста людей. Месяц спустя он столкнулся с новой неприятностью.

Также звездная прыгунья Ирина Геращенко впервые показала лицо двухмесячной дочери Дианы. Это первый ребенок спортсменки и ее мужа, тренера Сергея Спильняка.

Читайте также:

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред