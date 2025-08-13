Влип в новую историю: у мужа Нади Дорофеевой снова проблемы

Миша Кацурин переживает черную полосу.

Миша Кацурин рестораны - после вспышки отравлений у Кацурина новая проблема / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha_katsurin

Во львовском ресторане Кацурина отравилось более ста посетителей

В заведение побывала инспекция, которая наложила на ресторатора санкцию

Украинский ресторатор, музыкант и муж певицы Нади Дорофеевой Миша Кацурин 13 июля открыл новый ресторан во Львове. Число тринадцать оказалось для него несчастливым: уже на следующий день и он сам, и множество гостей, которые пришли на открытие, оказались в инфекционном отделении больницы с признаками острого отравления. Всего пострадавших было более ста.

Кацурин и команда взяли на себя ответственность за здоровье посетителей с сальмонеллезом, провели ряд проверок кухни, продуктов и персонала. Также они понесли финансовую ответственность за лечение пострадавших.

5 августа "Китайский Привет" вновь открылся во Львове - уже с учетом предыдущего крайне негативного опыта. Однако неделю спустя стало известно, что неудачи Кацурина на этом не закончились. Главное управление Госпотребслужбы Львовской области провело контрольную инспекцию по причине вспышки пищевого отравления в ресторане среди посетителей. По ее результатам Мишу Кацурина обязали оплатить штраф в размере 48 тыс. грн.

Мишу Кацурина оштрафовали / Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области

О персоне: Миша Кацурин Миша Кацурин - музыкант, видеоблогер, ресторатор. Разработал фуд-тревел-шоу на пару с Антоном Птушкиным. Часто публикует на своей странице в соцсети Instagram интересные рецепты.

