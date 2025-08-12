"На улице меня не останавливали": Антон Wellboy высказался о мобилизации

Вельбой также признался, почему не прошел военную подготовку.

https://stars.glavred.info/na-ulice-menya-ne-ostanavlivali-anton-wellboy-vyskazalsya-o-mobilizacii-10689293.html Ссылка скопирована

Антон Wellboy сейчас - Вельбой прокомментировал мобилизацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Кратко:

Антон Вельбой достиг призывного возраста

Артист рассказал, что будет делать в случае мобилизации

В июне украинскому певцу Антону Wellboy исполнилось 25 лет. Во время полномасштабной войны в Украине это - призывной возраст, и артист может быть мобилизован.

В беседе с Oboz.ua Вельбой рассказал о своем отношении к мобилизации. Он отметил, что повесток пока не получал, но избегать выполнения предписанных действий в случае призыва не планирует.

видео дня

"Пока повестки не получал, и на улице меня не останавливали. Только недавно достиг этого возраста. Если же мне вручат повестку или остановят для проверки, я, конечно, буду выполнять все требования действующего законодательства", - говорит Вельбой.

Певец также признался, что не проходил военную подготовку: "Военную подготовку пока не проходил, многие делают это для себя, но я еще не успел. К тому же сейчас немного поправился, стал как тефтель".

Антон Wellboy сейчас - Вельбой прокомментировал мобилизацию / instagram.com/a.wellboy

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что на звезду "Холостяка-11" Александру Миколюк напал насильник. Девушка получила многочисленные травмы головы, ног и рук, а также сильное нервное потрясение.

Также экс-жена мэра Киева Виталия Кличко, модель и певица Наталья Егорова, заговорила о свадьбе. Это было ее первое заявление о личной жизни с момента развода летом 2022 года.

Читайте также:

О персоне: Wellboy Антон Вельбой – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".

Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.

С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.

В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред