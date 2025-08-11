Укр
На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватой

Анна Подгорная
11 августа 2025, 16:38
Александра Миколюк получила множество травм в попытке сбежать от злоумышленника.
Александра Миколюк пережила нападение насильника - детали

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк" (11 сезон; главный герой Михаил Заливако) Александра Миколюк едва не стала жертвой сексуального насилия. В своем блоге в Instagram девушка рассказала, что днем 10 августа в Одессе на нее напал мужчина.

"Около 12:00 я гуляла в парке возле дома со своей собакой. Кормила кошек и бездомных собак, с пакетом корма и воды. Пошла вниз по склону, который вел к дому. Дорога узкая, я решила пропустить мужчину, который шел навстречу. Он прошел и встал за моей спиной. Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание и голос: "Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая...". Я повернулась и, увидев, что этот подонок снял штаны и начал удовлетворять себя, направила телефон на него, как будто моментально начала снимать. Он отвернулся, а я сказала: "Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!" В ту же минуту он начал бежать на меня со словами: "Ну все, с**, я тебя сейчас вы*** и убью!" - вспоминает пострадавшая.

Она начала убегать от злоумышленника, но упала, сильно поранив ноги, руки и голову. К счастью, в остальном Александра не пострадала - вовремя подбежали соседи и прохожие, что отпугнуло ее обидчика.

В комментариях Миколюк желают скорейшего выздоровления и сочувствуют, что она пережила такой ужас.

Александра Миколюк пережила нападение насильника - детали
Александра Миколюк пережила нападение насильника - детали
Александра Миколюк пережила нападение насильника - детали

Смотрите видео травм Александры Миколюк после нападения на нее в Одессе:

Впрочем, в ситуации с нападением на Миколюк нашлись и такие, кто обвиняет Александру в наигранности ситуации, хайпе, или в том, что она выглядит слишком привлекательно, дескать, вот мужчина и не смог удержаться.

Девушка, после того, как получила медицинскую помощь, ответила тем, кто пытается сделать ее виноватой и оправдать насильника. "От основателей "Человек, который купил машину, — сам виноват, если ее украли. Дом, у которого есть окна, сам виноват, если его обокрали. А ребенок, который принес в школу новый рюкзак, сам виноват, если его избили и забрали его". Таких сообщений сегодня сотни, но я очень благодарна каждому, кто высказал свою точку зрения. ... Когда вы говорите, что это я виновата, что я так одеваюсь, я виновата, что я так выгляжу... Я не обижаюсь, не возмущаюсь. Я ни в коем случае не хочу переносить вашу боль на себя", - говорит Александра Миколюк. Она также заявила, что не считает правильными попытки оправдать насилие какими-либо внешними признаками и/или поступками жертвы.

Александра Миколюк столкнулась с хейтом и обвинениями в хайпе
Александра Миколюк столкнулась с хейтом и обвинениями в хайпе
Александра Миколюк столкнулась с хейтом и обвинениями в хайпе

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

