На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватой

Читайте больше:
- Что произошло с Александрой Миколюк
- Почему в инциденте обвиняют пострадавшую
- Как на это отреагировала сама девушка
Участница романтического реалити-шоу "Холостяк" (11 сезон; главный герой Михаил Заливако) Александра Миколюк едва не стала жертвой сексуального насилия. В своем блоге в Instagram девушка рассказала, что днем 10 августа в Одессе на нее напал мужчина.
"Около 12:00 я гуляла в парке возле дома со своей собакой. Кормила кошек и бездомных собак, с пакетом корма и воды. Пошла вниз по склону, который вел к дому. Дорога узкая, я решила пропустить мужчину, который шел навстречу. Он прошел и встал за моей спиной. Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание и голос: "Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая...". Я повернулась и, увидев, что этот подонок снял штаны и начал удовлетворять себя, направила телефон на него, как будто моментально начала снимать. Он отвернулся, а я сказала: "Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!" В ту же минуту он начал бежать на меня со словами: "Ну все, с**, я тебя сейчас вы*** и убью!" - вспоминает пострадавшая.
Она начала убегать от злоумышленника, но упала, сильно поранив ноги, руки и голову. К счастью, в остальном Александра не пострадала - вовремя подбежали соседи и прохожие, что отпугнуло ее обидчика.
В комментариях Миколюк желают скорейшего выздоровления и сочувствуют, что она пережила такой ужас.
Смотрите видео травм Александры Миколюк после нападения на нее в Одессе:
Полное видео на канале STARS UA.
Впрочем, в ситуации с нападением на Миколюк нашлись и такие, кто обвиняет Александру в наигранности ситуации, хайпе, или в том, что она выглядит слишком привлекательно, дескать, вот мужчина и не смог удержаться.
Девушка, после того, как получила медицинскую помощь, ответила тем, кто пытается сделать ее виноватой и оправдать насильника. "От основателей "Человек, который купил машину, — сам виноват, если ее украли. Дом, у которого есть окна, сам виноват, если его обокрали. А ребенок, который принес в школу новый рюкзак, сам виноват, если его избили и забрали его". Таких сообщений сегодня сотни, но я очень благодарна каждому, кто высказал свою точку зрения. ... Когда вы говорите, что это я виновата, что я так одеваюсь, я виновата, что я так выгляжу... Я не обижаюсь, не возмущаюсь. Я ни в коем случае не хочу переносить вашу боль на себя", - говорит Александра Миколюк. Она также заявила, что не считает правильными попытки оправдать насилие какими-либо внешними признаками и/или поступками жертвы.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Вера Брежнева, которая живет за границей, вернулась в Украину. Артистка уже посетила столичное культурное мероприятие.
Также сестра Софии Ротару встала на защиту певицы. Аурика Ротару поставила на место хейтеров, и жестко и окончательно поставила точку в спорах о том, где во время войны находится ее сестра.
Читайте также:
- "Она уже тогда родила": что известно об общем ребенке Потапа и Каменских
- Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось
- Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред