"Проводница Верочка": Брежнева в форме "Укрзалізниці" явилась на популярный рейс

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- Как Вера Брежнева оказалась в униформе проводницы на одном из рейсов "Укрзалізниці"
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Украинская певица Вера Брежнева с головой окунулась в очень милую инициативу под названием "Зірки на залізниці". Это не новый танцевальный проект и не реалити-шоу.
Известные украинские медиаперсоны на день берут на себя работу железнодорожников, чтобы у тех была возможность отдохнуть в свой профессиональный праздник (в Украине День железнодорожника в 2024 году будут праздновать 4 ноября - прим. редактора).
Так Брежнева стала проводницей на рейсе "Киев-Жмеринка". Она примерила форму, проверяла посадочные билеты, разносила белье и чай, общалась с пассажирами.
"Вас приветствует "Укрзалізниця". Сегодя ваша проводница - я, Верочка", - с широкой улыбкой заявила певица в начале ролика, который появился в ее блоге в Instagram.
"Хочу поздравить всех железнодорожников, пожелать легкой дороги и сказать, что наши железнодорожники лучшие", - подытожила свой насыщенный день на новом посту артистка. Примечательно, что работа на "Укрзалізниці" и правда могла стать судьбой Веры Брежневой, ведь в юности она училась в Днепровском национальном университете железнодорожного транспорта.
Смотрите видео с Верой Брежневой в роли проводницы рейса "Киев-Жмеринка":
Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
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