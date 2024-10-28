С 11-летней дочерью Камалии случилась беда: "Чувствую, как сжимается мое сердце"

Камалия и Мохаммад Захур вновь обратились к врачу за помощью для Мирабеллы.

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Камалия новости - дочь Камалии Мирабелла попала в больницу из-за травмы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко про травму дочери Камалии:

11-летняя Мирабелла во второй раз за два месяца попала в больницу

Звездная мама прокомментировала госпитализацию девочки

Украинская певица и модель Камалия принимает дома своих дочерей - 11-летних Мирабеллу и Аарабеллу. Большую часть времени девочки проводят в Англии с отцом, ведь там они получают образование в частной школе.

Однако редкий визит к звездной маме был омрачен для Мирабеллы очередным несчастьем: в сентябре, за несколько дней до своего Дня рождения, девочка попала в больницу с переломом руки, а недавно Камалия сообщила, что ее дочь опять госпитализировали.

В своем блоге в Instagram она опубликовала кадры из кабинета врача. На видео испуганная и взъерошенная Мирабелла слушает врача, который рассказывает ей и ее семье про новый перелом.

Певица рассказала, что ее дочь в гостях у подруги бегала по доме босиком, поскользнулась, потеряла равновесие и ударилась пальцем ноги об мебель. Удар оказался такой сил, что кость девочки не выдержала.

"Это так больно, как маме, видеть, как твой ребенок снова и снова проходит через боль. С каждым ее шагом чувствую, как сжимается мое сердце... Очень хочется защитить, окутать, оберегать от всех невзгод, но иногда жизнь подбрасывает свои испытания. Надеемся на скорейшее выздоровление нашей маленькой храброй девочки, и я еще раз хочу выразить искреннюю благодарность врачам, которые, несомненно, снова будут с нами в этот нелегкий момент", - написала Камалия.

Смотрите видео с визита Камалии и ее дочери Мирабеллы к врачу:

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Кто такая Камалия / инфографика: Главред

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