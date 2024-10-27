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Звезда украинского стендапа беременна первенцем

Анна Подгорная
27 октября 2024, 14:30
18
Алла Волкова объявила об этом во время выступления, и без шуток, конечно, не обошлось.
Алла Волкова
Алла Волкова беременна - комик Алла Волкова объявила о беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkudz

Известная украинская стендап-комик Алла Волкова летом 2024 года сообщила, что приостанавливает свою карьеру. Тогда свое решение шоувумен оставила без комментария.

Однако недавно на странице "Бродячий Stand Up" появилось видео с выступления Волковой, которое все объяснило. Временный перерыв в карьере она решила сделать по причине беременности.

К своему положению Волкова относится со свойственным ей юмором. "Я совершила самую большую ошибку, которую могла совершить реализованная популярная медийная стендап-комикесса в Украине - я забеременела", - отметила она.

видео дня

Сейчас комик рада своему положению, но в 18 у нее был опыт прерывания беременности. В своем выступлении она заявила, что не будет скрывать это от своего будущего ребенка. Также Волкова убеждена, что ее нельзя осуждать за это решение, потому что тогда из нее получилась бы очень плохая мать - слишком юная, с шатким финансовым положением и со сложными отношениями с алкоголем.

Поклонники Аллы Волковой в комментариях порадовались, что в ее жизни начинается новый этап, а также с нетерпением ждут новых шуток на "мамские" темы: "Буде в профілі "Мамочка ангелочка"?", "Якщо це правда, то вітаю", "Це так круто! Щиро вітаю!", "Аллусік, Багіня! Вітаю з вагітністю! Вже чекаю педагогічний курс по вихованню від Вас", "Чекаю мамкіни жарти від Аллочки", "Блін, захотіла відпочити казала. Відпочинок буде снитися наступні 20 років. Мої вітання", "Клас, вітаю вас! Тепер будуть веселі жарти про коліки, зуби, кризу 3-х... це буде весело! Нехай бейбік народиться здоровий! А щасливим його зробите ви".

Что такое стендап?

Стендап-комедия или стендап (англ. stand-up comedy) - комедийный жанр, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря напрямую со зрителями. Часто для стендапа организуются специальные комедийные клубы (англ. comedy club). Материал стендап-комиков, как правило, состоит из историй и шуток. Некоторые комики используют импровизацию, музыкальные инструменты (музыкальная комедия), чревовещание, фокусы и прочее, сообщает Википедия.

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