Елена Мозговая рассказала про аварию, которая перевернула ее жизнь

Для семьи музыкального продюсера ДТП оказалось тяжелым вызовом.

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Елена Мозговая новости - Елена Мозговая поделилась воспоминаниями про аварию, в которой пострадал ее отец / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая нередко в социальных сетях делится снимками из семейного архива - приятные воспоминания, знаковые моменты, искренние улыбки... Однако недавно она показала кадр, полный страха и боли.

В своем блоге в Facebook Мозговая рассказала, как пережила одно из самых больших потрясений в своей жизни - страшную аварию, в которую в девяностых попал ее отец, украинский певец, композитор и Народный артист Украины Николай Мозговой.

Это произошло в августе 1994 года, всего через семь месяцев после того, как Елена впервые стала мамой. Это счастливое событие омрачилось страшным ДТП, в котором ее отец сломал позвоночник.

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Мозговая тяжело переживала это трагическое событие, и сегодня, оглядываясь назад, ей кажется, что на ее судьбу выпало так много испытаний, что хватило бы не на одну, и даже не на две жизни.

"1994 год, мне 20 лет... В январе родилась Зоя, в августе Папа попал в страшную аварию, которая перевернула жизнь нашей семьи вверх дном... Фото из палаты больницы скорой помощи, после того как он пришел в себя... Мне иногда кажется, что за свои 50 лет я прожила не одну и не две жизни... Один человек просто не может столько всего пережить за одну..." - поделилась размышлениями Елена Мозговая.

Елена Мозговая новости - Елена Мозговая поделилась воспоминаниями про аварию, в которой пострадал ее отец / facebook.com/mozgovaolena74

Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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