Куда пропала Вера Брежнева - певица вышла на связь с поклонниками

Вера Брежнева восхитила своим новым образом.

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Вера Брежнева побывала в Париже/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, а в 2022 году поддержала Украину, но постоянно попадает в скандалы из-за концертов на русском языке, вышла на связь с поклонниками.

На своей странице в соцсетях Брежнева опубликовала видео, которое сняла во время путешествия в Париж.

видео дня

"Видеооткрытка из Парижа", – написала артистка.

Певица показалась в белых джинсах, топе и жакете, черном костюме и приталенном тренче.

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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Отметим, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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