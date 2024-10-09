Куда пропала Вера Брежнева - певица вышла на связь с поклонниками

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, а в 2022 году поддержала Украину, но постоянно попадает в скандалы из-за концертов на русском языке, вышла на связь с поклонниками.
На своей странице в соцсетях Брежнева опубликовала видео, которое сняла во время путешествия в Париж.
"Видеооткрытка из Парижа", – написала артистка.
Певица показалась в белых джинсах, топе и жакете, черном костюме и приталенном тренче.
Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
Вера Брежнева - последние новости по теме
Отметим, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.
А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.
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