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Младшая дочь Веры Брежневой в платье-мини показалась в объятиях бойфренда

Элина Чигис
18 августа 2024, 20:00
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Сара Киперман уже не впервые публично показывает своего возлюбленного.
Сара Киперман, Вера Брежнева
Сара Киперман показала своего бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sswlvix/, instagram.com/ververa/

Младшая дочь украинской певицы Веры Брежневой, которая много лет жила в РФ, но в 2022 году поддержала Украину, Сара Киперман опубликовала снимок со своим бойфрендом.

На своей странице в соцсетях 14-летняя Сара показала своего парня Эндрю Андерсона в честь его дня рождения.

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Киперман поздравила избранника, но не была многословной. Сара показалась в черном кружевном платье в объятиях Эндрю. Отметим, вероятно, пара вместе уже более трех лет.

Сара Киперман со своим бойфрендом
Сара Киперман со своим бойфрендом / фото: скрин instagram.com/sswlvix/

Кто такая Вера Брежнева?

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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