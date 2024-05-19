О Меладзе уже забыла: Вера Брежнева показала снимок "своей пары"

Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман.

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Вера Брежнева удивила фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa/

Известная певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте России, но после полномасштабного вторжения поддержала Украину, удивила поклонников загадочным спутником.

На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

видео дня "Найди свою пару", — написала артистка.

Отметим, в 2023 году Вера Брежнева обьявила о разводе с Константином Меладзе, с которым была в браке с 2015 года.

Вера Брежнева подбирает себе "пару" / фото: скрин instagram.com/ververa/

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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Напомним, ранее певица Вера Брежнева, которая долгое время выступала в стране-агрессоре России, а также по какой-то причине считалась там российской певицей, выпустила новый клип на украинском языке.

Накануне оказалось, что роскошный трехэтажный особняк Веры Брежневой и Константина Меладзе в Подмосковье выставлен на продажу за баснословную сумму.

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