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На языке ненавистной страны: Вера Брежнева окончательно "закопала" себя на последнем концерте

Элина Чигис
14 августа 2024, 21:45
397
Вера Брежнева разозлила поклонников своими песнями на русском языке.
Вера Брежнева
Вера Брежнева дала концерт на русском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в стране-террористе России, но в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину все же поддержала родную страну, дала концерт на русском языке.

Брежнева заявила, что не будет отказываться от русского языка и переводить свои хиты на украинский. Исполнительница поделилась на своей странице в Instagram фрагментом с последнего выступления и нарвалась на критику из-за языка страны-оккупанта.

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"Откуда? Я говорю и пою на нем всю жизнь", - заявила артистка.

Также Брежневу спросили, почему она продолжает говорить на языке оккупантов. В ответ на это певица заявила, что у нее есть поклонники из разных стран.

"Потому что в регионе есть также страны, где не говорят на украинском. Молдова, Казахстан и так далее", - написала певица.

Подписчики не приняли оправдания Брежневой и раскритиковали ее за такой поступок.

"Почему песня на русском во время войны"

"А чего ты, милая, на русском языке то поешь, ненавистной страны"

"Почему на русском языке? Вере можно все?", - написали фанаты.

Кто такая Вера Брежнева?

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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