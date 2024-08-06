Вера Брежнева публично вступила в перепалку с фанаткой - причина скандала

Вера Брежнева резко ответила подписчице после критики за ее песни на русском языке.

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Вера Брежнева вступила в конфликт с фанаткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет работала в стране-террористе РФ, но в начале полномасштабной войны поддержала Украину, публично поспорила с поклонницей.

На странице артистки в соцсетях подписчица выступила с критикой в сторону Брежневой из-за ее выступлений с русскоязычными песнями.

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"А как так получается, вы говорите на украинском, а песни на русском поете. Давайте только на украинском, песни, забыть надо, что было. Вы теперь совсем другая, как в песне у Светы", – написала фанатка.

Брежнева отреагировала на замечание и попросила не давать ей советы.

"А давайте вы станете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала", – написала Вера.

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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Отметим, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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