"Жутко слушать": появилось видео, как Вера Брежнева поет вживую

Вера Брежнева отважилась показать поклонникам, как она поет вживую.

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Вера Брежнева спела джаз вживую / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в начале полномасштабной войны все же поддержала родную страну, поделилась своим исполнением джаза.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала видео, которое было снято у нее дома во время отдыха с друзьями. Брежнева под аккомпанемент рояля исполнила арию Summertime.

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"Summertime. Июнь. Дом. Друзья. Музыка. Талантливый Андрей Показ. И наша импровизация", – подписала Вера видео.

Но не все поклонники оценили талант артистки и написали негативные комментарии, хотя многим все же понравилась импровизация.

"Вера у Вас нет вокальных данных что бы исполнять джаз";

"Жутко слушать";

"Обычный голос, ничего особенного", - написали поклонники.

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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Отметим, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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