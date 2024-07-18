После развода с Меладзе: Вера Брежнева впервые заговорила про новые отношения

Бывшая ВИА Гра рассказала про особенного человека в ее жизни.

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Вера Брежнева личная жизнь - Вера Брежнева рассказала, с кем у нее отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Осенью 2023 года украинская певица Вера Брежнева подтвердила развод со своим мужем - музыкальным продюсером Константином Меладзе. Пара молчит про причины проблем в их союзе, которые привели к тому, что они больше не вместе.

Несмотря на то, что расставание было для Брежневой тяжелым, артистка отзывается о браке с Меладзе с благодарностью. Более того - тот опыт подготовил ее к новым отношениям.

О том, что сейчас происходит в личной жизни певицы, она рассказала в свежем интервью для Адели Исламгуловой. В частности она ответила на каверзный вопрос: "В отношениях ли сегодня Вера Брежнева?"

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Знаменитость подтвердила, что у нее есть человек, который заставляет каждый день смотреть на мир и окружающих другими глазами. "Я могу сказать так: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях... с самой собой. И это самые главные отношения, самые важные отношения, которые я выстроила с самой собой. И сейчас у меня отношения со всеми людьми и со всем миром – они, конечно. уже совершенно другие".

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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