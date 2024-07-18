УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

После развода с Меладзе: Вера Брежнева впервые заговорила про новые отношения

Анна Подгорная
18 июля 2024, 09:17
44
Бывшая ВИА Гра рассказала про особенного человека в ее жизни.
Вера Брежнева
Вера Брежнева личная жизнь - Вера Брежнева рассказала, с кем у нее отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Осенью 2023 года украинская певица Вера Брежнева подтвердила развод со своим мужем - музыкальным продюсером Константином Меладзе. Пара молчит про причины проблем в их союзе, которые привели к тому, что они больше не вместе.

Несмотря на то, что расставание было для Брежневой тяжелым, артистка отзывается о браке с Меладзе с благодарностью. Более того - тот опыт подготовил ее к новым отношениям.

О том, что сейчас происходит в личной жизни певицы, она рассказала в свежем интервью для Адели Исламгуловой. В частности она ответила на каверзный вопрос: "В отношениях ли сегодня Вера Брежнева?"

видео дня

Знаменитость подтвердила, что у нее есть человек, который заставляет каждый день смотреть на мир и окружающих другими глазами. "Я могу сказать так: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях... с самой собой. И это самые главные отношения, самые важные отношения, которые я выстроила с самой собой. И сейчас у меня отношения со всеми людьми и со всем миром – они, конечно. уже совершенно другие".

Кто такая Вера Брежнева?

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее популярная украинская актриса Анна Саливанчук получила серьезные травмы за границей. От боли она не могла вздохнуть, и за помощью ей пришлось в таком состоянии ехать в соседнюю страну.

Также Юлия Тимошенко удивила новым роскошным образом - она лишилась привычной косы, и показалась в дорогущем платье-вышиванке и с новой прической.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Вера Брежнева новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:44 Украина
Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло

09:00 Интервью
Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

08:18 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Конец траура: Диана Гурцкая засветилась без очкови в белом платье 6686

Конец траура: Диана Гурцкая засветилась без очкови в белом платье

Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической 5489

Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической

Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16 3844

Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16

Боюсь быть такой же, как ты : дочь Агутина обратилась к отцу 2651

"Боюсь быть такой же, как ты": дочь Агутина обратилась к отцу

Последние новости

09:51

"На Молдову я очень зла!": жену певца Павлика в Молдове остановили полицейские

09:44

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:35

Церковный праздник 19 июля: что запрещено делать в этот день

09:25

Гороскоп на завтра 19 июля: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - новая возможность

09:17

После развода с Меладзе: Вера Брежнева впервые заговорила про новые отношения

У Трампа больше шансов победить на выборах в США, и это не трагедия для Украины – КочетковУ Трампа больше шансов победить на выборах в США, и это не трагедия для Украины – Кочетков
09:00

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло

08:48

Байден заболел и будет в изоляции: что случилось с президентом СШАВидео

08:32

Как легко и быстро стерилизовать банки: самый простой способВидео

08:18

Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

Реклама
08:10

Какая мечта для украинского государства?мнение

08:02

Взрывы в Севастополе: оккупанты пожаловались на атаку морских дроновВидео

07:13

Война продлится еще 10 лет: пропаганда готовит россиян к затяжному конфликту

06:10

О Трампе и его новых решениях: чего ждатьмнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 9 секунд найти вешалку

05:34

"Это не трагедия": что ждет Украину в случае президентства Трампа

04:25

Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине

03:05

Байден может перевернуть в свою пользу ситуацию на выборах в США: при чем здесь Украина

02:32

"Помогал оккупантам избивать своих же": вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандалФото

02:30

Не только Шварценеггер: Макконахи планирует уйти из кино в большую политику

02:00

"Купила за 4 млн евро виллу": стало известно, куда пропала София Ротару - СМИ

Реклама
01:35

Есть ли риск новых покушений на Трампа: Кочетков дал прогноз

00:36

Потап показал, как тренируется с сыном

00:17

Звезда "Ранеток" Лера Козлова опозорилась возмутительной речью про УкраинуВидео

17 июля, среда
23:52

"Позиции разрушены до основания": Морская пехота раскрыла ситуацию в Крынках

23:44

Дочь Кошевого поделилась свежими фото

23:13

Украине пообещали больше F-16, чем есть подготовленных пилотов: Арахамия шокировал заявлением

23:03

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

22:50

Военных хотят не наказывать за первое дезертирство: что предлагает Минобороны

22:15

Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин скоропостижно "двинули" из РФ - что произошло

22:10

Подозревают даже роженицу: шокирующие детали дела о похищении ребенка из роддома

21:50

Лавров исключил участие РФ в Саммите мира: нес чушь об урегулировании кризиса

21:44

"Украдены миллионы рублей": путинистка Любовь Успенская совершила крупное преступление

21:38

Беларусь - маленький вассал: аналитик раскрыл мотив сотрудничества Китая с Минском

21:20

F-16 будут в Украине "в ближайшее время": Нидерланды заинтриговали заявлением

21:15

"Тянут на нормальный срок": Кондратюк жестко разнес Ани Лорак и Повалий

21:06

Россияне наконец-то дождались веерных отключенийВидеоблоги

20:52

Звезда "Американской истории ужасов" выходит замуж

20:49

Украинский актер неожиданно выехал в США: экс-супруга сделала заявление

20:24

"Глупые люди руководили страной": Трамп требует от Тайваня платы за защиту от Китая

20:21

"Почивай с миром": умер звезда сериалов "Нюхач-2" и "Возвращение Мухтара-4"

Реклама
20:19

На Киевщине ввели аварийные отключения: задело ли Киев

19:53

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

19:48

Над Украиной кружил самолет ВВС Британии: все подробности

19:37

Как сделать дома прохладнее в жару: легкий, но рабочий способ

19:11

Стоимость доллара и евро достигла исторического максимума: НБУ обновил курсы валют

19:10

"Война – это материя цифр": что происходит на фронтемнение

18:39

Как сделать самодельную стиральную машину из тазика и бутылкиВидео

18:20

Украину накроет волна отключений электроэнергии: как будут действовать графики 18 июля

18:16

"Я не могу дышать": эмоциональный разговор военного с родными после возвращения из пленаВидео

18:15

Порошенко тратит миллионы донатов украинцев на выкуп из суда взяточников и аферистов - Иванов

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять