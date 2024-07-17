Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической

Юлия Тимошенко удивила роскошным вышитым платьем и длинными локонами.

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Юлия Тимошенко сменила имидж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yulia_tymoshenko/

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко отпраздновала 25-летие партии в дорогом платье-вышиванке, а также вместо своей фирменной косы сделала локоны.

Фотограф Александр Прокопенко опубликовал фотоотчет из мероприятия, после чего сайт Oboz.ua уточнил, что платье Тимошенко дизайнерское – от Юлии Магдич, а его стоимость составляет почти 110 тысяч гривен.

Отметим, ранее политик уже показывалась в этом наряде в своих соцсетях в честь празднования рождественских праздников, но вместо локон появилась с собранными в хвост волосами.

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Кто такая Юлия Тимошенко? Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

Юлия Тимошенко - последние новости по теме

Отметим, ранее сообщалось о том, что зять Тимошенко Артур Чечеткин неплохо проводит время в Париже. Именно в столице Франции, в одном из ночных клубов зятя Юлии Владимировны, засветила в Instagram российская модель Анастасия Пруткина.

А также Юлия Тимошенко находилась на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах в начале 2023 года. Ее заметили на отдыхе в Дубае 5 января.

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