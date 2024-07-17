Популярная украинская актриса получила серьезные травмы за границей.

Чтобы получить необходимую помощь Саливанчук пришлось ехать в соседнюю страну.

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Анна Саливанчук новости - Анна Саливанчук получила травмы на курорте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук отдыхает в Хорватии. Там с артисткой произошел несчастный случай.

Во время прогулки по каменистому пляжу она поскользнулась и упала. Сильный удар пришелся на грудную клетку и руку актрисы. С невыносимой болью она отправилась в соседнюю Словению для лечения и обследования. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

"Всю ночь я не спала, боль была адская. Я решила, что надо делать рентген, потому что тяжело дышать, я упала на грудную клетку, и запястье правой руки я не могла повернуть. Мне пришлось ехать в другую страну на рентген. Обошлось все просто гипсом на семь дней, без переломов. Все кости целые! Очень сильный вывих и растяжение правой руки и грудной клетки", - говорит Саливанчук.

Позже Анна опубликовала видео, на котором видно, как она падает. Вопреки травме артистка не падает духом, и планирует как следует отдохнуть даже с гипсом и ушибами.

Анна Саливанчук новости - Анна Саливанчук получила травмы на курорте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Смотрите видео падения Анны Саливанчук:

Кто такая Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

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