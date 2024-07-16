Стало известно, когда Руслан Ханумак на самом деле сбежал в США - СМИ

Популярное издание в результате расследования выяснило, когда Ханумак пересекал границу.

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Руслан Ханумак новости - когда Ханумак выехал в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hanumak

Украинский актер и комик Руслан Ханумак, который ранее сотрудничал со Студией "Квартал 95", в начале июля 2024 года сообщил, что перебрался в США к сыну с намеком, что возвращаться в Украину он пока не планирует. При этом артист отметил в социальных сетях, что покидал страну на законных основаниях.

Правда, со временем Ханумак этот пост удалил. Выезд известной личности призывного возраста во время полномасштабной войны вызвал общественный резонанс.

Издание Украинская правда получило подробности тайного побега юмориста за рубеж. Так, опираясь на собственные неназванные источники, там выяснили, когда Ханумак переехал в США на самом деле.

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Оказалось, что о своем побеге Руслан Ханумак сообщил лишь спустя два месяца - украинскую границу он пересекал в первых числах мая в пункте пропуска Вилок, расположенном на границе Украины и Венгрии.

Кто такой Руслан Ханумак? Руслан Ханумак - украинский актер, ведущий и комик. Участник юмористического проекта "Лига смеха". Сотрудничал со Студией "Квартал 95".

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