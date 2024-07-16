Певицу Lama задержала полиция во Львове перед концертом

Украинская певица Lama (Наталья Дзенькив) была задержана по дороге на благотворительный концерт во Львове. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.
Лама опубликовала фотографию с полицейским и короткой подписью: "Задержана". Позже артистка рассказала, что произошло.
Так оказалось, что перед выступлением к ней обратились представители Национальной полиции Украины с просьбой поддержать их социальную инициативу по предотвращению ДТП с пешеходами в ночное время. Дзенькив использовала свой блог и известность, чтобы напомнить поклонниками о важности соблюдений элементарных правил безопасности.
"Потому что ответственность за жизнь лежит на каждом из нас и мы должны ее обезопасить!" - подчеркнула Lama важность полицейской инициативы.
Кто такая Lama?
Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) - украинская певица, автор песен и основательница одноименной поп-рок группы (2005). Выпустила три альбома и два сборника. Делала перерыв в карьере, но вернулась к активному творчеству и выступлениям во время полномасштабной войны.
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