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Певицу Lama задержала полиция во Львове перед концертом

Анна Подгорная
16 июля 2024, 09:29
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Полицейские провели с Натальей Дзенькив серьезную беседу.
Lama
Lama новости - певица Лама рассказала про общение с полицией / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

Украинская певица Lama (Наталья Дзенькив) была задержана по дороге на благотворительный концерт во Львове. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

Лама опубликовала фотографию с полицейским и короткой подписью: "Задержана". Позже артистка рассказала, что произошло.

Так оказалось, что перед выступлением к ней обратились представители Национальной полиции Украины с просьбой поддержать их социальную инициативу по предотвращению ДТП с пешеходами в ночное время. Дзенькив использовала свой блог и известность, чтобы напомнить поклонниками о важности соблюдений элементарных правил безопасности.

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"Потому что ответственность за жизнь лежит на каждом из нас и мы должны ее обезопасить!" - подчеркнула Lama важность полицейской инициативы.

Lama с полицейским
Lama новости - певица Лама рассказала про общение с полицией / instagram.com/lamaukraine

Кто такая Lama?

Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) - украинская певица, автор песен и основательница одноименной поп-рок группы (2005). Выпустила три альбома и два сборника. Делала перерыв в карьере, но вернулась к активному творчеству и выступлениям во время полномасштабной войны.

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