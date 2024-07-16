Жена 64-летнего Тигипко показала, как переносит жару с полуторамесячной дочерью

Алла Зиневич и Юлианна вместе попали на трогательное сэлфи.

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Алла Зиневич с дочерью - Зиневич показала дочь от Тигипко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

1 июня на свет появилась Юлианна Тигипко - восьмой ребенок украинского политика и бизнесмена Сергея Тигипко. Дочь ему "подарила" Алла Зиневич - модель, блогер, бизнесвумен и третья жена предпринимателя.

В союзе с Зиневич Юлианна - четвертый ребенок и первая девочка. Сейчас малышке полтора месяца, и она уже стала звездой многотысячного блога своей известной мамы.

Так недавно Алла опубликовала в Instagram-сторис трогательный снимок с единственной дочерью. В кадре Юлианна в очаровательном костюме с зайчиками уютно устроилась на груди у мамы. Ее личико Зиневич пока скрывает от публики.

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Фотографией с малышкой третья жена Тигипко пожаловалась на аномальную жару, которая накрыла всю Украину. Из-за нее ей и дочери приходится сидеть дома, ведь температура "за бортом" к прогулкам не располагает.

Алла Зиневич с дочерью - Зиневич показала дочь от Тигипко / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.

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