"Холостяк" Терен раскрыл подробности своих последних отношений

Александр Будько признался, сколько был одинок до начала проекта.

https://stars.glavred.info/holostyak-teren-raskryl-podrobnosti-svoih-poslednih-otnosheniy-10581170.html Ссылка скопирована

Александр Терен Холостяк - Терен раскрыл подробности личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/holostyakstb, instagram.com/tsvit_terenu

Военный ветеран, общественный деятель, ведущий и писатель Александр 'Терен' Будько стал главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк-13". В канун начала съемок проекта, на котором Терен рассчитывает найти идеальную спутницу жизни, он рассказал о своих предыдущих отношениях.

Так в интервью для BBC News Украина "холостяк" признался, что уже около года один - его последние отношения закончились в 2023 году. По всей видимости это был бурный роман - влюбленные не единожды сходились и расходились.

Позже пара все же распалась. Александр утверждает, что окончательную точку поставила большая разница во взглядах и жизненных ценностях.

видео дня

"Мы разошлись из-за разногласий во взглядах на жизнь. С тех пор я сам", - признался Терен. Не удивительно, что на романтическом проекте одной из самых важных характеристик идеальной девушки он назвал схожесть в убеждениях.

Кто такой Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинский комик и воин ВСУ Виктор Розовый впервые показал последствия тяжелого осколочного ранения в голову на фронте. Сейчас он на реабилитации.

Также стало известно, что Алексей Позитив Завгородний женился на Юлии Сахневич. Пара показала нетривиальные романтические снимки с обручальными кольцами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред