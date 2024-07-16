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"Холостяк" Терен раскрыл подробности своих последних отношений

Анна Подгорная
16 июля 2024, 15:46
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Александр Будько признался, сколько был одинок до начала проекта.
Александр Терен
Александр Терен Холостяк - Терен раскрыл подробности личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/holostyakstb, instagram.com/tsvit_terenu

Военный ветеран, общественный деятель, ведущий и писатель Александр 'Терен' Будько стал главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк-13". В канун начала съемок проекта, на котором Терен рассчитывает найти идеальную спутницу жизни, он рассказал о своих предыдущих отношениях.

Так в интервью для BBC News Украина "холостяк" признался, что уже около года один - его последние отношения закончились в 2023 году. По всей видимости это был бурный роман - влюбленные не единожды сходились и расходились.

Позже пара все же распалась. Александр утверждает, что окончательную точку поставила большая разница во взглядах и жизненных ценностях.

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"Мы разошлись из-за разногласий во взглядах на жизнь. С тех пор я сам", - признался Терен. Не удивительно, что на романтическом проекте одной из самых важных характеристик идеальной девушки он назвал схожесть в убеждениях.

Кто такой Александр "Терен" Будько

Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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