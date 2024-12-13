"Со своей точкой зрения": беглец Влад Яма показала, как изменился его сын

Влад Яма поделился с поклонниками редким фото.

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Влад Яма - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Кратко:

Влад Яма вышел на связь с поклонниками

Беглец удивил, как вырос его сын

Украинский известный хореограф Влад Яма, который сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал свежее фото с женой Лилианой и сыном Леоном.

На своей странице в соцсетях Яма опубликовал снимок, на котором вся семья позирует в обнимку.

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Также он поделился видео с архивными фото сына, которому уже исполнилось девять лет.

"День рождения нашей любви и жизни. Со своей точкой зрения, уверенностью и характером. Он точно знает, чего хочет, и 100% этого достигнет. Ваши поздравления Лео обязательно прочтет…", – написал хореограф.

Отметим, Яма частенько попадает в скандалы, находясь в США, он продолжает общаться на языке страны-оккупанта РФ, а также посещает сомнительные вечеринки с россиянами.

Влад Яма поздравил сына / фото: скрин instagram.com, Влад Яма

Влад Яма / инфографика: Главред

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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