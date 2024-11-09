Жена беглеца Влада Ямы показала редкое фото сына

Вы узнаете:
- Лилиана Яма опубликовала снимок сына
- Леон продемонстрировал стильный образ
Жена украинского известного хореографа Влада Ямы, который сбежал из Украины в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, Лилиана Яма показала подписчикам новое фото сына.
На своей странице в Instagram Лилиана опубликовала снимок Леона и оставила краткую подпись к нему.
"Я влюблена в этого парня", – написала жена беглеца.
На снимке 8-летний Леон показался в сером классическом костюме и белой рубашке, а также на пиджаке была белая роза. Образ мальчика дополнила белая шапка.
Напомним, беглец Яма очень часто попадает в скандалы, поскольку уже несколько раз неоднозначно реагировал на обстрелы Украины, бывает на вечеринках с россиянами и выражается на языке страны-террориста РФ.
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Влад Яма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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