"Оно, где угодно яма": беглец Влад Яма оторвался на "русской вечеринке"

Вы узнаете:
- Влад Яма развлекал россиян в США
- Украинцы раскритиковали беглеца
Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны жить в США, развлекал жителей страны-оккупанта.
Во время празднования Хэллоуина в Чикаго хореограф подрабатывал ди-джеем, но на вечеринки были и россияне. Саму же вечеринку назвали "русской".
В Сети появилось видео, на котором русскоязычная девушка показала, как прошло мероприятие.
"Друзья! Русская вечеринка! Посмотрите, как это происходит", - сказала девушка.
Хореограф в кадр не попал, но позже опубликовал видео с той же вечеринки. Украинцы не промолчали и выразили свою критику в сторону Ямы в комментариях.
"Фу, отвратительно с первых секунд просмотра";
"Яма – оно, где угодно яма";
"Кто платит, тому и танцует";
"Продавец";
"Предатель одним словом", - написали пользователи Сети.
Смотрите видео, как Влад Яма провел Хэллоуин в США:
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Влад Яма - последние новости по теме
Напомним, как недавно сообщал Главред, беглец Влад Яма поделился снимком с женой из Киева. На фото Влад с Лилией изображают танец и хореограф отметил, что они с супругой празднуют оловянную свадьбу.
А также Анатолий Анатолич прокомментировал позицию беглеца Влада Ямы. Ведущий отметил, что танцор оторван от украинского контекста и его поступки - это беда, а также уточнил, что беглецу уже будет сложно вернуться в Украину.
Вас может заинтересовать:
- Максим Галкин довел россиян до истерики - что произошло
- Взлюбленный Леси Никитюк раскрыл правду об их отношениях
- Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред