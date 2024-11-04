"Оно, где угодно яма": беглец Влад Яма оторвался на "русской вечеринке"

Беглец показался в ночном клубе с россиянами.

https://stars.glavred.info/ono-gde-ugodno-yama-beglec-vlad-yama-otorvalsya-na-russkoy-vecherinke-10611011.html Ссылка скопирована

Влад Яма не перебирает аудиторией / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Вы узнаете:

Влад Яма развлекал россиян в США

Украинцы раскритиковали беглеца

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны жить в США, развлекал жителей страны-оккупанта.

Во время празднования Хэллоуина в Чикаго хореограф подрабатывал ди-джеем, но на вечеринки были и россияне. Саму же вечеринку назвали "русской".

видео дня

В Сети появилось видео, на котором русскоязычная девушка показала, как прошло мероприятие.

"Друзья! Русская вечеринка! Посмотрите, как это происходит", - сказала девушка.

Хореограф в кадр не попал, но позже опубликовал видео с той же вечеринки. Украинцы не промолчали и выразили свою критику в сторону Ямы в комментариях.

"Фу, отвратительно с первых секунд просмотра";

"Яма – оно, где угодно яма";

"Кто платит, тому и танцует";

"Продавец";

"Предатель одним словом", - написали пользователи Сети.

Смотрите видео, как Влад Яма провел Хэллоуин в США:

Влад Яма на вечеринке в США / фото: скрин t.me

Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Влад Яма - последние новости по теме

Напомним, как недавно сообщал Главред, беглец Влад Яма поделился снимком с женой из Киева. На фото Влад с Лилией изображают танец и хореограф отметил, что они с супругой празднуют оловянную свадьбу.

А также Анатолий Анатолич прокомментировал позицию беглеца Влада Ямы. Ведущий отметил, что танцор оторван от украинского контекста и его поступки - это беда, а также уточнил, что беглецу уже будет сложно вернуться в Украину.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред