Беглец Влад Яма показался в Киеве вместе с женой - детали

Танцор сообщил поклонникам о важном событии в его жизни.

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Влад Яма показал архивное фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliya_yama/?hl=uk

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал жить в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, вчера, 22 сентября, отпраздновал годовщину бракосочетания со своей женой Лилией.

На своей странице в соцсетях Яма опубликовал снимок с возлюбленной, который был сделан во время их свадьбы в Киеве.

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На фото Влад с Лилией изображают танец и хореограф отметил, что они с супругой празднуют оловянную свадьбу.

"Я влюблен. Официально – 10 лет", - написал танцор.

Лилия отреагировала на публикацию мужа и написала: "Навсегда".

Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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