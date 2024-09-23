Беглец Влад Яма показался в Киеве вместе с женой - детали

Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал жить в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, вчера, 22 сентября, отпраздновал годовщину бракосочетания со своей женой Лилией.
На своей странице в соцсетях Яма опубликовал снимок с возлюбленной, который был сделан во время их свадьбы в Киеве.
На фото Влад с Лилией изображают танец и хореограф отметил, что они с супругой празднуют оловянную свадьбу.
"Я влюблен. Официально – 10 лет", - написал танцор.
Лилия отреагировала на публикацию мужа и написала: "Навсегда".
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Влад Яма - последние новости по теме
Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
Вас может заинтересовать:
- "Какая-то дичь": Никита Пресняков взбесился и высказался о россиянах
- Трудно узнать: появилось последнее семейное фото Жанны Фриске
- Состояние тяжелое: путинист Киркоров в реанимации
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред