Алла-Виктория вернулась к брату за границу.

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Дочь Киркорова улетела к брату / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Дочь путиниста Киркорова сейчас в Дубае

Девочка накупила дорогих вещей по дороге

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Алла-Виктория улетела из страны-оккупанта.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, девочка отправилась к своему брату Мартину в ОАЭ, а по дороге купила дорогие вещи.

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Оказывается, 13-летняя дочь путиниста купила себе последнюю модель iPhone, чтобы снимать рекламу, за которую она получает деньги

Отметим, любитель диктатора Путина не дает деньги детям просто так. Практически все покупки Алла-Виктория и Мартин должны согласовывать со своим отцом.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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