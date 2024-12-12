Молчунья Стоцкая воссоединилась с путинистом Киркоровым - детали

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- Молчунья Стоцкая поддержала Киркорова
- Певица пришла на важное событие путиниста
Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о вторжении РФ в Украину, появилась на премьере новой песни российского певца-путиниста Филиппа Киркорова.
Напомним, Стоцкой и Киркорову раньше приписывали роман, а поклонники подозревают, что дети Анастасии от Филиппа, поскольку очень похожи на него.
На своей странице в соцсетях молчунья опубликовала снимок с путинистом, а также восхитилась его талантом.
"Дорогой Киркоров, ты как всегда превзошёл себя! Рада была стать маленькой частью твоего грандиозного роскошного проекта "Черная пантера". Не просто клип, а целое кино! Такой концентрации известных людей индустрии музыки, кино, телевидения, развлечений на одном мероприятии давно не встречала. Собрал всех! Спасибо за внимание ко всем, ко мне лично и за подарки. Поздравляю с премьерой!" - написала Стоцкая.
Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
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Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
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