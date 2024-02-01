Дочь Стоцкой все больше становится похожей на Киркорова

Девочка похожа на дочь Киркорова, как родная сестра.

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Алла-Виктория очень похожа на Веру / Коллаж Главред, фото Instagram/100tskaya, fkirkorov

Бывшая любовница путиниста Филиппа Киркорова, который публично признался в том, что собирается донатить на российскую армию оккупантов Анастасия Стоцкая, показала свежее фото своей дочери, которая как две капли воды похожа на дочь Киркорова.

Так, Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь.

Фанаты российской певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

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В то же время сама Стоцкая заявляет, что подобные заявления - бред.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывшая возлюбленная одиозного певца Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем. Еще два года назад певица во всеуслышание сообщила о том, что ее второй брак с ресторатором Сергеем Абгаряном, подошел к концу. Стоцкая добавила, что расставание после 10 лет отношений далось паре не просто.

Ранее также в сети обсудили то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело.

Как у Киркорова родились дети

Несколько лет назад, во время своего концерта в 2011 году, Киркоров внезапно объявил, что стал отцом и у него родилась дочь, которую он назвал в честь своей первой жены Аллы Пугачевой и матери Виктории - Алла Виктория. Между тем, он не стал уточнять, кто же мать девочки, а сделал лишь одно заявление. По словам путиниста и дочь, и сына ему родила суррогатная мать, которая "идеально" ему подошла.

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