Звезда сериала "Крепостная" стала мамой во второй раз - фото из роддома

Анна Сагайдачная поделилась радостной новостью.

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Анна Сагайдачная родила второго ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сагайдачная

Кратко:

Анна Сагайдачная поделилась своим счастьем

Актриса продолжает скрывать своего избранника

Украинская известная актриса Анна Сагайдачная вчера, 12 декабря, стала мамой во второй раз, о чем уже сообщила своим поклонникам.

На своей странице в соцсетях звезда показала фото, на котором позировала спиной, а также показался и старший сын актрисы.

видео дня

Мальчик внимательно рассматривает братика или сестричку, а к снимку актриса добавила свое расположение – городской роддом.

Также Сагайдачная показалась с букетом цветов, которым, возможно, ее приветствовал возлюбленный, которого она скрывает.

"Мы так долго ждали тебя..." – написала позже Анна.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.

А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.

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Кто такая Анна Сагайдачная? Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

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