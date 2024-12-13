Звезда сериала "Крепостная" стала мамой во второй раз - фото из роддома

Кратко:
- Анна Сагайдачная поделилась своим счастьем
- Актриса продолжает скрывать своего избранника
Украинская известная актриса Анна Сагайдачная вчера, 12 декабря, стала мамой во второй раз, о чем уже сообщила своим поклонникам.
На своей странице в соцсетях звезда показала фото, на котором позировала спиной, а также показался и старший сын актрисы.
Мальчик внимательно рассматривает братика или сестричку, а к снимку актриса добавила свое расположение – городской роддом.
Также Сагайдачная показалась с букетом цветов, которым, возможно, ее приветствовал возлюбленный, которого она скрывает.
"Мы так долго ждали тебя..." – написала позже Анна.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.
А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.
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Кто такая Анна Сагайдачная?
Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.
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