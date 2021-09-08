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Кортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопа

8 сентября 2021, 02:50

Кортни Кардашьян подорвала Сеть снимками без фотошопа, а потом скрыла публикацию в архив.

Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash/

Старшая сестра семейства Кардашьян Кортни взбудоражила Сеть, засветившись на горячих фото без фотошопа. Хоть сестры и высказывались за бодипозитив - это достаточно редкий случай, когда кто-то из них совсем не редактировал свои снимки.

Кортни Кардашьян позировала на фото без фильтров в купальнике в доме своей мамы Крис Дженнер. 42-летняя звезда реалити-шоу во всей красе продемонстрировала округлые ягодицы и пышную грудь, снимая себя с разных ракурсов в красном купальнике с откровенном декольте, который входит в новую линию одежды младшей из клана Кардашьян - Кайли Дженнер.

Фотосессия буквально за пару часов набрала миллионы лайков и тысячи комментариев, но потом Кортни Кардашьян скрыла публикацию по неизвестным причинам.

Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash/
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash/
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash/

Сейчас фотосессия недоступна на ее странице, но мы успели скачать фото и почитать отзывы, пока она еще была онлайн.

"Теперь она кажется такой уверенной и чистой с собой, я люблю это", "Естественная королева", "Красивая", "Ты моя любимая, потому что настоящая", "Красотка", "Русалка", "Горячо", - писали ей в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ванной

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