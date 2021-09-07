Надя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ванной

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева часто эпатирует своих фанатов шикарными формами, которые показывает на фото в соцсетях. Певица тщательно следит за фигурой, и многие считают ее секс-символом.

В этот раз Надя Дорофеева сама сняла себя в откровенной атмосфере в СПА салоне. Девушка позировала перед зеркалом в таком крошечном бикини, что во всей красе засветила аппетитную грудь, плоский животик и знаменитые татуировки на бедрах слева и справа - "добро" и "зло". Она наклонила голову, так что влажные волосы частично прикрыли лицо.

"В СПА", - подписала она фото, намекнув, что отправилась с подругами кайфовать.

Поклонники не смогли пройти мимо такой красоты, но все комплименты, какие получила Надя Дорофеева, видит только она. По правилам Instagram, комментарии к сторис приходят автору как личные сообщения. Так что только Дорофеева смогла оценить радость своих поклонников.

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