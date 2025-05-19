'Я с другой планеты': Данилко честно ответил, почему он без детей и жены

Заявление известного артиста вызвало оживленное обсуждение в соцсетях.

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Данилко рассказал о личном и одиночестве/ коллаж: Главред, фото: instagram.com Андрей Данилко

О чем идет речь:

51-летний артист впервые за долгое время рассказал о детях и браке

Данилко признался, что еще в детстве не представлял себя женихом

Андрей Данилко, который полюбился широкой публике по сценическому образу Верки Сердючки, впервые за долгое время откровенно заговорил о личной жизни. В свой 51 год артист никогда не был женат и у него нету детей. Завесу таинственности он приоткрыл во время разговора с журналистами "Русской службы BBC".

В разговоре певец вспомнил, как еще в детстве он осознал: роль жениха ему не подходит. Свадебные обряды и застолья казались ему чужими, а сама атмосфера - неудобной.

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"Я как будто с другой планеты. Вот у всех, как у людей, а у меня все иначе... Я абсолютно по натуре непубличный человек, а мне приходится быть публичным. И все время какая-то борьба. Вот я, смотря в детстве свадьбу... Я никогда себя не мог представить на месте жениха", - заявил Данилко.

Андрей Данилко / инфографика: Главред

"Казалось, что так стыдно. Быть женихом, да. И эта невеста сидит, и они будто мучаются. Этот ансамбль, который играет. Я последний раз был у Инны моей на свадьбе, еще был шалаш, в 90-е... Я тогда еще понимал, что мне это не дано, у меня так никогда не будет", - отметил артист.

Данилко также рассказал, что у него есть знакомый, у которого уже трое детей, и самой младшей - 19. И он до сих пор не может поверить, как быстро бежит время.

"Вот я знал в детстве, что как-то мне это не дано. Как это объяснить - я не знаю. Вы знаете, и не хочется, я даже себе представить не могу", - пояснил артист.

Андрей Данилко - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в этом же разговоре Андрей Данилко неожиданно высказался о Зеленском. Он вспомнил искренние и душевные встречи с тогда еще актером, а теперь главой Украины.

Не так давно по сети разлетелось детское фото Андрея Данилко. Артист прокомментировал фотографию и раскрыл правду о судьбе нашумевшей фотографии.

Больше новостей о Данилко:

Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Звезда + Звезда", "Х-фактор", "Маска", и др.

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