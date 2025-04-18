Муж Барбры Стрейзанд раскрыл их "постельный" секрет

Джеймс Бролин назвал лучшее приобретение для спальни, которое хранит их брак.

https://stars.glavred.info/muzh-barbry-streyzand-raskryl-ih-postelnyy-sekret-10657031.html Ссылка скопирована

Барбра Стрейзанд личная жизнь - Джеймс Бролин рассказал о браке со звездой / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/barbrastreisand

Кратко:

Барбра Стрейзанд и Джеймс Бролин вместе 29 лет

Секрет их крепких отношений - общий досуг, убежден актер

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд известна своими многочисленными романами - в ее "джентельменском" списке Ричард Гир, Клинт Иствуд, Лиам Нисон, Джон Войт и еще несколько весьма громких имен. В шестидесятых звезда была замужем за актером Эллиотом Гулдом, но с 1971 и по 1996 год она ходила холостячкой.

В июле 1996 года на свидании вслепую она познакомилась с актером Джеймсом Бролином, за которого вышла замуж спустя два года. Пара вместе уже почти 30 лет и имеет свои секреты крепких отношений. К примеру, недавно 84-летний супруг Стрейзанд признался, что и сегодня многие проблемы в их отношениях решает постель.

видео дня

В интервью для People актер рассказал, что он и Барбра - довольно ленивые люди, поэтому из постели практически не вылазят: можно и поваляться вдоволь, и деловые вопросы решить, и находиться рядом как можно дольше. "Лучшая инвестиция, которую мы когда-либо делали, - это наш матрас. И не поймите меня превратно. Мы оба любим лениться. Мы любим спать допоздна. Большую часть работы мы делаем по телефону, на бумаге, читая, рядом друг с другом", - рассказал Бролин.

Второе совместное занятие Стрейзанд и ее мужа - долгие прогулки. "Нужно научиться гулять. Мы оба, не только я! Я просто думаю, что нужно сказать: "Хорошо, сделай глубокий вдох, прогуляйся". Потому что животные делают то же самое, понимаете? Люди делают это вместе, животные делают это вместе", - отмечает актер.

Барбра Стрейзанд и Джеймс Бролин / instagram.com/barbrastreisand

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью. Семейные чудачества Румер Уиллис считает абсолютной нормой.

Также американский актер Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом. Он признался, что однажды даже был готов сесть в тюрьму, лишь бы не видеться с папой.

Читайте также:

Кто такая Барбра Стрейзанд? Барбра Стрейзанд - американская певица и актриса, композитор, кинорежиссер, продюсер и политическая активистка. Обладательница двух Оскаров, а также премий Эмми, Грэмми и Золотой глобус. Входит в небольшую группу людей, которые были удостоены премий Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса и одной из самых продаваемых музыкальных исполнителей, с объемом продаж, превышающим 150 миллионов пластинок по всему миру. Она - единственная исполнительница, на протяжении более полувека возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200 (в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е годы), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред