Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом: "Бросаю вызов"

Звезда "Один дома" был готов сесть в тюрьму, лишь бы не видеть своего обидчика.

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Маколей Калкин семья - актер рассказал, почему порвал отношения с отцом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Дети Кита Калкина не хотят иметь с ним ничего общего

Маколей признался, почему более 30 лет назад вычеркнул из жизни токсичного отца-агрессора

Маколей Калкин был успешным ребенком-актером с огромными гонорарами и всемирной славой. Увы, за картинкой идеальной жизни мальчика скрывалось непростое детство.

Сегодня звезде 44 года, и лишь недавно он решился открыто заявить о пережитом домашнем насилии. С раннего детства отец Маколея, бывший бродвейский актер Кристофер (Кит) Калкин, физически и психологически издевался над сыном. "Делай хорошо или я тебя ударю", - так общался Кит с Маколеем.

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По воспоминаниям артиста, отец возненавидел его до того, как к нем пришла мировая слава, а уж после все лишь усугубилось. "Он был плохим человеком. Он жесток физически и морально – я могу показать вам все свои шрамы, если захочу. Всего, что он пытался достичь в жизни, мне удалось добиться до того, как мне исполнилось 10 лет", - вспоминает Калкин.

Маколей Калкин в детстве / imdb.com

В подкасте Sibling Revelry актер рассказал, что хотел сделать паузу в карьере, однако аппетиты Кита к гонорарам сына все росли, мальчик вынужден был работать, чувствуя груз ответственности за финансовое благополучие всей семьи. Конец детской карьеры Маколея наступил, когда его родители разошлись - мама артиста получила опеку над детьми, а он сам в суде всячески пытался отказаться от встреч с отцом. "Я сказал своему адвокату: "Да, я не буду этого делать". Он сказал: "Ну ты знаешь, это будет неуважение к суду и прочее". Я говорю: "Хорошо. А как насчет этого? Я бросаю вызов судье, чтобы он посадил меня в тюрьму за то, что я не хочу посещать своего отца-обидчика. В самом деле, я собираюсь удвоить этот вызов. Я бросаю ему двойной вызов – арестовать самого известного ребенка в мире", - рассказал актер.

И добавил: "Я не разговаривал с ним (с отцом - прим. редактора) примерно 30 с чем-то лет. Он этого заслуживает. Он мужчина, который имел семерых детей, а теперь у него четверо внуков. И никто из них не хочет иметь с ним ничего общего".

Маколей Калкин в начале двухтысячных / ua.depositphotos.com

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Кто такой Маколей Калкин? Маколей Калкин - американский актер кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах "Один дома" (1990), "Моя дочь" (1991), "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), "Добрый сынок" (1993), "Богатенький Ричи" (1994) и "Повелитель страниц" (1994), сообщает Википедия. Старший брат актеров Кирана Калкина и Рори Калкина.

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