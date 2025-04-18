Алексей Суханов сообщил, что скоро впервые станет отцом - детали

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- Алексей Суханов хочет ребенка
- Ведущий уже занимается усыновлением
Украинский известный ведущий Алексей Суханов рассказал, что желает стать отцом. Для этого он уже занимается усыновлением ребенка.
В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Алексей не раскрыл все детали, но признался, что в течении нескольких лет у него может быть приемный ребенок.
"Я чувствую, что они будут через два года. Я сейчас действую в этом направлении", — сказал ведущий.
Кстати, недавно Суханов рассказывал, что у него есть вторая половинка и он очень влюблен, но не раскрыл личность этого человека. Ведущий отмечал, планирует создать семью и завести детей в этих отношениях.
Напомним, Алексей Суханов родом из страны-оккупанта РФ, но в 2014 году поддержал Евромайдан и переехал жить в Украину. В начале полномасштабной войны вступил в территориальную оборону Киева и освещает в своих соцсетях преступления российских оккупантов.
Смотрите видео интервью Алексея Суханова:
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Кто такой Алексей Суханов?
Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.
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