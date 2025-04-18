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"Не терпела насилие": alyona alyona публично отвергла известного певца

Элина Чигис
18 апреля 2025, 08:21
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alyona alyona объяснила свое решение.
Parfeniuk, alyona alyona
alyona alyona провела концерт в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Parfeniuk, alyona alyona

Вы узнаете:

  • alyona alyona не выступила с Parfeniuk
  • Причина решения артистки

Украинская известная рэперша alyona alyona не захотела выступать на одной сцене с украинским певцом Parfeniuk.

Напомним, 9 апреля прошел концерт певицы в Киеве, где она выступала в дуэтах с разными исполнителями. А вот с Parfeniuk выступления не было, хотя планировалось, ведь знаменитость, после заявлений бывшей невесты певца о насилии и унижении с его стороны, отказалась от сотрудничества с ним.

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Как рассказала рэперша в проекте "Ранок у великому місті", она не будет выступать с Parfeniuk, пока ситуация с его поведением не прояснится.

"Пока они не поставят все точки над "і"… Я никогда в жизни не терпела насилие в любом виде. Сейчас тем более не буду", — сказала alyona alyona.

Исполнительница уточнила, что не обсуждала свое решение с певцом, но уверена, что он понял, в чем дело.

"Очевидно, есть какая-то тайная информация, которая стала явной. Он же адекватный и умный, и талантливый. Я уверена, что они еще решат эту ситуацию, как блогеры выкрутят ее", — добавила рэперша.

alyona alyona следит за своим психологическим здоровьем
alyona alyona следит за своим психологическим здоровьем / фото: instagram.com, alyona alyona

Напомним, Parfeniuk и его возлюбленная Симбочка были в отношениях два года и воспитывают дочь Софию, которой исполнился год. Недавно Симбочка заявила, что после расставания певец почти не видится с ребенком и не помогает финансово.

Parfeniuk в ответ сказал, что бывшая возлюбленная собирала на него компромат и провоцировала на скандалы, затем блогерша обвинила певца в насилии и унижениях, и даже предоставила доказательства.

Сейчас же певец и блогерша стараются найти общий язык, Parfeniuk был на праздновании дня рождения дочери.

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Кто такая Alyona Alyona?

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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