alyona alyona призналась, что набрала 17 килограммов - что произошло

Кратко:
- alyona alyona сообщила, что набрала вес
- Артистка назвала причину
Украинская известная рэперша alyona alyona призналась поклонникам, что после успешного похудения опять набрала лишний вес – 17 кило.
В соцсети Threads артистка уточнила, что ранее она сбросила 20 килограммов, но вес вернулся из-за психологических проблем. Рэперша принимала антидепрессанты, которые все же улучшили ее состояние.
"Я нагребла 17 кг из 20 сброшенных до антидепрессантов. Однако, ни за что не изменила бы все в другую сторону. Ведь жажда жизни сейчас поможет и сбросить набранное, а то и больше, и нормально работать, и отдавать, и быть норм в отношениях и коллективе, и просто ценить жизнь и каждый важный момент", — отметила знаменитость.
Также alyona alyona уточнила, что продолжает лечение и ее ждет много исследований и консультаций у специалиста. Артистка не опускает руки и верит, что все у нее получится.
"Впереди много исследований. Повторная консультация у психиатра, потому что вылез наружу РДУГ, кажется, еще с чем-то переплетено. Однако нет "несчастья", а это значит, что все можно променеджерить", — поделилась alyona alyona.
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Кто такая Alyona Alyona?
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
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