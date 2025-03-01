alyona alyona заговорила о материнстве

Украинская рэпперша откровенно заговорила о своем материнстве.

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alyona alyona откровенно поделилась планами / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

alyona alyona поделилась личными планами на жизнь

Что планирует артистка

Украинская известная артистка alyona alyona рассказала о том, как она планирует свою будущую жизнь, в том числе материнство.

Как рассказала она в интервью Сергею Лиховеде, в свои 33 года популярная рэпперша планирует родить двоих детей до 40.

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"В Выгоде хочется иметь что-то свое, чтобы я могла родить ребенка. Какое-то свое жилье, чтобы здесь заземлиться. Чтобы ребенок играл и босиком гулял. Много чего такого. Понимаю, что всю жизнь больше отдавала, чем копила. И у всех есть, а у меня нет. А это странно, потому что когда рожу ребенка и сяду, то у меня ничего не будет – только песни и возможность выступать с концертами. Это огромная ответственность. Уже мне 33 года, а до 40 я запланировала двоих детей, дай Бог", - поделилась артистка.

Певица также добавляет, что она собирается в ближайшее время заняться своей фигурой, ведь беременность - это еще "плюс 15-20 кг".

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Напомним, ранее Главред писал о том, что украинская известная артистка alyona alyona обратилась к поклонникам и сообщила, что она отменила концерты из-за болезни. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что ее гастроли в Европе не состоятся, поскольку у нее ухудшилось состояние здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.

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