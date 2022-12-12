Три поколения Павликов: Виктор Павлик с сыном посетил отчий дом и показал 82-летнюю маму

Александра Григорьевна и Миша прекрасно ладят.

Виктор Павлик посетил маму в Теребовле вместе с сыном Мишей / instagram.com/viktorpavlik

Украинский музыкант, Народный артист Украины Виктор Павлик своим примером доказывает - для мамы мы всегда остаемся маленькими детьми. Певец сохранил теплые отношения с мамой, и старается навещать ее даже во время войны.

На своей странице в Instagram он показал родительский дом в Теребовле, куда привез своего полуторогодовалого сына Михаила. Там их встречала мама Виктора Павлика Александра Григорьевна.

На трогательном снимке певец держит маленького Мишу на руках, а 82-летняя бабушка с ним играет. На лице всех троих играют счастливые улыбки.

В комментариях поклонники отмечают, что фото получилось очень душевным. Также они желают певцу и его сыну счастья, а 82-летней Александре Григорьевне - долгих лет жизни и здоровья.

Также сложно не заметить, как сильно три поколения представителей семьи Павликов похожи друг на друга.

Виктор Павлик посетил маму в Теребовле вместе с сыном Мишей / instagram.com/viktorpavlik

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