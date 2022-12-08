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Веру Брежневу уличили в беременности

8 декабря 2022, 21:02
Певица появилась на публике после долгого перерыва и сразу же стала поводом для новостей.
Веру Брежневу уличили в беременности
Вера Брежнева. Скриншот

Украинскую певицу Веру Брежневу, которая как и ее украинская коллега Светлана Лобода поддержала Украину в войне с Россией, заподозрили в беременности.

Певица дала небольшой концерт в Риге, для которого выбрала светлое широкое платье, которое не подчеркивало ее фигуру, а наоборот скрывало. По мере того, как двигалась певица, якобы виднелся живот. Соответствующим видео на своей странице в Instagram поделилась ее дочь Сара Киперман.

Веру Брежневу уличили в беременности
Веру Брежневу уличили в беременности
Веру Брежневу уличили в беременности
Веру Брежневу уличили в беременности

Отметим, ранее музыкальный продюсер Константин Меладзе на фоне слухов о его разводе с экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой посвятил супруге пост о любви.

22 ноября в соцсети Instagram Меладзе опубликовал детское фото своей второй жены Веры Брежневой.

"22.11" – написал он, добавив вместо года изображение в виде сердца.

На него Брежнева отреагировала Instagram-сторис, в котором рассказала, что в ноябре исполнилось ровно 20 лет, как она прошла кастинг в группу ВИА Гра, с которой для нее началась карьера артистки. Вероятно, этот день певица и продюсер также могут считать и днем их знакомства, хоть романтические отношения и завязались между ними позже.

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