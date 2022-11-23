Вера Брежнева ответила Константину Меладзе на его любовное признание

Константин Меладзе и Вера Брежнева обменялись признаниями в Сети / instagram.com/ververa

Украинская певица и волонтерка Вера Брежнева продолжает путать поклонников ситуацией в ее личной жизни. С лета ей и ее супругу, музыкальному продюсеру Константину Меладзе, приписывают развод.

Звездная пара этот слух никак не комментирует, поэтому каждый их пост в социальных сетях или заявление в СМИ рассматривается под призмой их вероятного расставания. Недавно обычно крайне немногословный Меладзе оставил своей жене послание, которое тут же расценили, как любовное.

На него Брежнева отреагировала Instagram-сторис, в котором рассказала, что в ноябре исполнилось ровно 20 лет, как она прошла кастинг в группу ВИА Гра, с которой для нее началась карьера артистки. Вероятно, этот день певица и продюсер также могут считать и днем их знакомства, хоть романтические отношения и завязались между ними позже.

Меж тем Брежнева никак не упомянула романтический аспект этой даты. Более того, обратилась к Меладзе, не как к любимому мужчине и спутнику жизни, а как к продюсеру и композитору, пусть и лучшему.

Вера Брежнева отметила годовщину вступления в группу ВИА Гра / instagram.com/ververa

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Константин Меладзе и Вера Брежнева развелись. Сплетники утверждают, что они разошлись еще летом 2022 года из-за измен продюсера.

Однако браку Брежневой и Меладзе давали более утешительный прогноз - нумеролог увидел в их судьбе намек на появление общего потомства в 2022 году.

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