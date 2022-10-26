Другая жизнь и новая любовь: известный рунолог "развел" Веру Брежневу и Константина Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись - мнение Дениса Маклашевского / facebook.com/BrezhnevaVera

С начала 2022 года в украинском шоу-бизнесе прокатилась волна звездных разводов - пары, которые жили вместе годами и служили остальным примером крепкой и дружной семьи, стали внезапно бить горшки.

Среди подозреваемых в размолвке оказались и украинская певица Вера Брежнева с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Пара официально вместе с 2015 года, и с того момент в СМИ их постоянно пытаются "развести".

Волна слухов об этом накатила с новой силой летом 2022 года. Сами артисты расставание не комментируют, однако рунолог Денис Маклашевский убежден - Меладзе и Брежнева давно не вместе.

В интервью Славе Демину эксперт рассказал, что руны показывают окончательный разрыв и новый роман у певицы.

"У нее вообще другая жизнь. Там мужчина другой", - утверждает Маклашевский.

Ранее браку Брежневой и Меладзе давали более утешительный прогноз - нумеролог увидел в их судьбе намек на появление общего потомства в 2022 году.

Тем временем певица в личном блоге оставляет странные сообщения, полные размышлений о значении тех или иных людей в жизни каждого, в которых фанаты видят намеки на расставание с продюсером.

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