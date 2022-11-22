Константин Меладзе впервые отреагировал на слухи о разводе с Брежневой

Вера Брежнева и Константин Меладзе / instagram.com/ververa

Музыкальный продюсер Константин Меладзе на фоне слухов о его разводе с экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой посвятил супруге пост о любви.

22 ноября в соцсети Instagram Меладзе опубликовал детское фото своей второй жены Веры Брежневой.

"22.11" – написал он, добавив вместо года изображение в виде сердца.

Позже Меладзе дополнил текст фразой из песни свой жены: "Любовь спасет мир".

Комментарии к публикации продюсер ограничил. Брежнева никак не отреагировала на посвященный ей пост.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Константин Меладзе и Вера Брежнева развелись. Сплетники утверждают, что они разошлись еще летом 2022 года из-за измен продюсера.

Ранее браку Брежневой и Меладзе давали более утешительный прогноз - нумеролог увидел в их судьбе намек на появление общего потомства в 2022 году.

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