Константин Меладзе впервые отреагировал на слухи о разводе с Брежневой

Продюсер Константин Меладзе посвятил супруге пост о любви. Она на него никак не отреагировала.
Музыкальный продюсер Константин Меладзе на фоне слухов о его разводе с экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой посвятил супруге пост о любви.
22 ноября в соцсети Instagram Меладзе опубликовал детское фото своей второй жены Веры Брежневой.
"22.11" – написал он, добавив вместо года изображение в виде сердца.
Позже Меладзе дополнил текст фразой из песни свой жены: "Любовь спасет мир".
Комментарии к публикации продюсер ограничил. Брежнева никак не отреагировала на посвященный ей пост.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Константин Меладзе и Вера Брежнева развелись. Сплетники утверждают, что они разошлись еще летом 2022 года из-за измен продюсера.
Ранее браку Брежневой и Меладзе давали более утешительный прогноз - нумеролог увидел в их судьбе намек на появление общего потомства в 2022 году.
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