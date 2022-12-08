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Жена Андрея Макаревича рассказала, почему не хочет для сына "паспорт Мордора"

8 декабря 2022, 21:52
Эйнат Кляйн перечислила, что в РФ вызывает у нее чувство брезгливости.
Эйнат Кляйн
Эйнат Кляйн рассказала, почему не хочет для сына гражданство РФ / facebook.com/einat.klein2

Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф Эйнат Кляйн родилась и выросла в Киеве. Однако много лет живет и строит бизнес на своей исторической родине, в Израиле, где множество российских звезд, несогласных с кровавым путинским режимом, нашли пристанище.

Кляйн поддерживает антивоенную позицию мужа-иноагента, и время от времени позволяет колкие высказывания в сторону его террористической родины.

В частности на своей странице в Facebook она ответила на вопрос подписчиков, почему ее с Макаревичем 8-месячный сын Эйтан не будет получать гражданство РФ, как папа.

Эйнат отметила, что, читая новости, она с каждым днем все больше убеждается в варварстве России, и не хочет подобного будущего для своего ребенка. К тому же сама мысль о стране, которая развязала кровавую войну и устраивает геноцид украинскому народу, вызывает у нее отвращение.

"Новости из Мордора все более и более страшные. Запрос на 9 лет колонии для Яшина (российский политзаключенный - прим. редактора) (уверена, дадут, увы, почти максимум). Аресты за госизмену и фейки о "второй армии мира". Тотальный запрет ЛГБТ в любых формах. Жду, когда вернут принудительную стерилизацию. Пролистав в голове свой фб поняла, что, будь я гражданкой России, заработала бы уже на пожизненное, а так мне грозит лишь депортация. Кто-то, помню, все недоумевал, что же я не желаю себе и Эйтану паспорт РФ. Да вот поэтому (помимо чувства брезгливости)", - заявляет Кляйн.

Эйнат Кляйн
Эйнат Кляйн рассказала, почему не хочет для сына гражданство РФ / facebook.com/einat.klein2

Ранее Эйнат Кляйн, как опытная путешественница, поделилась собственными наблюдениями, почему русских считают токсичной нацией и относятся к ним с опаской по всему миру.

Также жена Андрея Макаревича показала собственную реакцию на признание музыканта в РФ иностранным агентом за его антивоенные убеждения и критику российской власти.

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