"Русские стали токсичным народом": молодая жена Макаревича привела пример "опущенности" россиян

Эйнат Кляйн рассказала. как к россиянам относятся в Марокко / instagram.com/_einatklein_

Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн отправилась в путешествие по Марокко.

Оттуда она публикует на своей странице в Instagram своеобразные "записки путешественника" - короткие зарисовки и очерки об увиденном. Очередную заметку она проиллюстрировала марокканским пейзажем в ярких белых и синих оттенках.

Кляйн рассказала, о чем говорят в "отдельных лифтах Марокко" сегодня. В частности намекнула, что местное население относится настороженно к тем, кто использует русскую речь. Люди облегченно вздыхают, если узнают, что перед ними не россияне, которые сейчас не на самом лучшем счету во всем мире.

"Наиболее популярный small talk в отельных лифтах в Марокко сегодня:- Россия?- Нет, Израиль.- О, шалом, добро пожаловать, Израиль - отличная страна! Вздох облегчения", - пишет Эйнат.

Эйнат Кляйн рассказала. как к россиянам относятся в Марокко / instagram.com/_einatklein_

В комментариях читатели Кляйн отмечают, что подобное отношение к русским из-за президента-тирана и вероломной войны, развернутой в Украине, распространяется по всему миру. Россияне, к превеликому сожалению тех, кто еще может мыслить трезво, становятся токсичными изгоями:

"То же самое в Барселоне!"

"Печально на самом деле".

"Завдяки путіну росіяни перетворились на найгірший народ в цивілізованому світі".

"Ах, как это справедливо! К несчастью русские стали токсичным народом…. Опустили нас ниже плинтуса… Дно…"

Ранее стало известно, что в России закрыли Театр Романа Виктюка. Актеров отправили "на удаленку" под благовидным предлогом, а само здание будет переоборудовано под военкомат.

Также рашистская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила устроить флешмоб, в рамках которого богатые россияне должны покупать российских солдат на войну.

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