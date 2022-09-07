"Жена иноагента - звучит гордо": молодая супруга Макаревича показала редкое фото с музыкантом

Эйнат Кляйн показала моложавого мужа-иноагента Макаревича / instagram.com/_einatklein_

Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн сейчас находится в Ереване.

По признанию опытной путешественницы, она прежде не была в Армении. Новую для себя страну она открывает вместе с супругом - лидером Машины времени Андреем Макаревичем.

Кляйн сделала сэлфи с мужем в одном из отелей Еревана. Супруги позировали у зеркала в лифте гостиницы. "Ну, хоть так ❤️", - подписала снимок Эйнат. Им она поделилась на своей странице в Instagram.

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В комментариях отмечают, что в компании молодой жены Макаревич и сам свежеет и выглядит гораздо моложе своих лет. Также паре желают долгих и счастливых лет совместной жизни:

Эйнат Кляйн показала моложавого мужа-иноагента Макаревича / instagram.com/_einatklein_

"Эйнат! Кормишь мэтра молодильными яблоками?"

"Вы потрясные! Будьте счастливы долгие года".

"Жена иностранного агента звучит гордо ❤️".

"Какая красивая пара! ❤️❤️❤️".

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