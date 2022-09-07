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"Жена иноагента - звучит гордо": молодая супруга Макаревича показала редкое фото с музыкантом

7 сентября 2022, 18:08

Рядом с возлюбленной лидер Машины Времени расцвел и посвежел.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн
Эйнат Кляйн показала моложавого мужа-иноагента Макаревича / instagram.com/_einatklein_

Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн сейчас находится в Ереване.

По признанию опытной путешественницы, она прежде не была в Армении. Новую для себя страну она открывает вместе с супругом - лидером Машины времени Андреем Макаревичем.

Кляйн сделала сэлфи с мужем в одном из отелей Еревана. Супруги позировали у зеркала в лифте гостиницы. "Ну, хоть так ❤️", - подписала снимок Эйнат. Им она поделилась на своей странице в Instagram.

Видео дня

В комментариях отмечают, что в компании молодой жены Макаревич и сам свежеет и выглядит гораздо моложе своих лет. Также паре желают долгих и счастливых лет совместной жизни:

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн
Эйнат Кляйн показала моложавого мужа-иноагента Макаревича / instagram.com/_einatklein_

"Эйнат! Кормишь мэтра молодильными яблоками?"

"Вы потрясные! Будьте счастливы долгие года".

"Жена иностранного агента звучит гордо ❤️".

"Какая красивая пара! ❤️❤️❤️".

Ранее южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе культового парфюма - из одежды на ней было лишь оригинальное племенное ожерелье.

Также украинская певица, модель и волонтерка Даша Астафьева в пикантной фотосессии показала, как умудряется поддерживать статус звезды Playboy и негласного секс-символа Украины.

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